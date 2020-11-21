Во время женского гандбольного матча между командами Херсона и Николаева на поле началась настоящая драка, в которой приняли участие полные составы обеих команд.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

"Гандболистки клубов "Днепрянка" (Херсон) и "Реал" (Николаев) если и выходят на площадку, то чтобы в буквальном смысле этого слова биться за результат. Так, незадолго до окончания поединка при счете 27-24 в пользу хозяек поля гандболистка Каролина Савченко нервно отреагировала на фол против нее соперницы Светланы Аксеновой", - сказано в подписи к ролику.

В результате завязалась драка, к которой присоединились почте все спортсменки обеих команд и даже зрители. Примечательно, что судейского свистка не прозвучало в течение всего боя.

Напомним, из-за действий ультрас матч 12-го тура чемпионата Украины в Первой лиге между командами "Балканы" (Заря) и одесским "Черноморцем" был прерван на 71-й минуте при счете 1:1.

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