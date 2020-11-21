От осложнений Covid-19 скончалась Рита Саргасян, бывшая первая леди Армении, супруга экс-президента страны Сержа Саргасяна.

Об этом в Facebook сообщила администрация третьего президента Армении.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 20 ноября, умерла жена третьего президента Республики Армения Рита Саргсян. Офис третьего президента Армении выражает глубокие соболезнования и сочувствие президенту Сержу Саргсяну, его близким и родным", - сказано в сообщении.

Рита Саргсян умерла в возрасте 58 лет, после того как 16 ноября ее госпитализировали в критическом состоянии.

Напомним, 20 ноября патриарх Сербский Ириней умер от осложнений коронавирусной инфекции. Перед этим он две недели лежал в больнице.

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