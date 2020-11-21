Новое исследование показало, что у беременных женщин с Covid-19 невелик риск развития серьезных симптомов. Это же касается и их новорожденных детей. У 95% будущих мам болезнь протекает бессимптомно или мягко, и только 3% их детей имеют положительный результат на вирус.

Исследование опубликовано 19 ноября в журнале JAMA Network Open.

Небольшой риск для некоторых женщин все же существует.

"Однако для 5% беременных женщин с Covid-19 - тех, кто серьезно болеет - риски для самой матери и ребенка значительны. Можно сказать, что риски для матерей аналогичны рискам для населения в целом", - сказала ведущий автор исследования доктор Эмили Адикари из отделения перинатальных инфекционных заболеваний в клинике Паркленд (Даллас, США).

При этом собственно беременность не увеличивает вероятность осложнений от Covid-19.

В начале пандемии эксперты США по контролю и профилактике заболеваний считали, что риск для беременных женщин выше, чем для других. Но новые результаты работы ученых опровергают это предположение.

В рамках исследования Адикари и ее коллеги наблюдали за почти 3 400 беременными женщинами, 252 из которых были заражены Covid-19. Среди женщин с положительными тестами 95% не имели симптомов или имели легкое недомогание. Однако у шести женщин развилась тяжелая или критическая пневмония, связанная с Covid-19.

Сравнивая женщин с Covid-19 и без Covid-19 во время беременности, исследователи обнаружили, что вирус не увеличивает риск неблагоприятных исходов родов, включая преждевременное появление ребенка на свет, преэклампсию или кесарево сечение при аномальной частоте сердечных сокращений плода.

"Из 252 инфицированных женщин уровень госпитализации по поводу Covid-19 составил 6%, что аналогично показателю среди населения в целом. Хотя более ранние исследования показывали, что почти 20% беременных женщин с Covid-19 могут нуждаться в госпитализации", - сказала Адикари.

Ранее "Страна" приводила рекомендации ООН по поводу того, как беременным защититься от коронавируса и что делать, если им заразились.

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