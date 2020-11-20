Президент США Дональд Трамп заявил, что американская компания Pfizer, выпустившая вместе с немецкой BioNTech вакцину от коронавируса, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности препарата. По его мнению, это связано с тем, что фарминдустрия США его не поддерживает.

Как сообщает "Интерфакс", заявление американский лидер сделал на брифинге в Белом доме.

"Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов", - сказал Трамп.

Как считает президент, крупные фармацевтические компании не поддерживают его, потому что он добился снижения цен на лекарства для американцев. Он предположил, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов.

Также Трамп подчеркнул, что именно благодаря усилиям его администрации и федеральному финансированию американским компаниям удалось очень быстро продвинуться в создании вакцины от Covid-19.

Напомним, Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 90%. 9 ноября, через шесть дней после выборов.

А 18 числа Pfizer повысила эффективность вакцины до 95%.