Полиция Нидерландов провела допрос Виктора Геверса, который легко угадал пароль от Twitter-аккаунта президента США Дональда Трампа. Эксперт является исследователем кибербезопасности.

Об этом сообщает ВВС.

Так, после произошедшего в Белом доме отрицали взлом, а администрация Twitter заявила о недостатке доказательств проникновения, что Геверс и предоставил. Когда хакер показал информацию, добытую в Twitter-аккаунте президента США, им заинтересовалась полиция.

"В настоящее время мы расследуем, не произошло ли нечто уголовное", - отметили представители прокуратуры Нидерландов. По их словам, это "независимое голландское расследование", которое не основывалось на запросе США о правовой помощи.

Хакер был допрошен в качестве свидетеля и подозреваемым не считается. Если же действия Геверса посчитают опасными, ему будет грозить до четырех лет ограничения свободы.

Отметим, при взломе хакер не делал никаких публикаций и не менял настройки, а лишь сделал несколько скриншотов в качестве доказательства. После этого он несколько дней пытался связаться с администрацией Трампа, чтобы предупредить его об уязвимости системы.

Напомним, Геверс заявлял, что после нескольких попыток попасть в аккаунт Трампа он ввел пароль "maga2020!" (аббревиатура предвыборного лозунга Трампа Make America Great Again 2020! - Ред.), и его ждал успех. После получения доступа к странице президента США он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и руководство соцсети.

Как сообщала "Страна", владелец популярной социальной сети Twitter компания TWTR.N Inc назначила одного из самых известных в мире хакеров Питера Затко по прозвищу Мадж (Mudge) главой службы безопасности. Он будет заниматься всем, что касается этой сферы - от технических ошибок до дезинформации.