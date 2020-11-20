Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила сумму, необходимую международному сообществу для преодоления пандемии коронавируса. Она равна 38 миллиардам долларов. Для сравнения, доходная частью годового бюджета Украины составляет около 40 миллиардов.

Денежные подсчеты содержатся в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

По словам еврочиновницы, по состоянию на 2 ноября, 94 страны с высоким уровнем доходов подтвердили свое участие в COVAX - глобальной программе доступности вакцин против коронавируса. Также к ней присоединились 92 страны с низким и средним уровнями доходов. Цель программы - закупить два миллиарда доз вакцин к концу 2021 года для стран с низким и средним уровнями доходов.

"Недавно был анонсирован взнос в размере 1,8 миллиарда долларов на закупку вакцин через COVAX для стран с низким и средним уровнями доходов. В 2021 году потребуется больше вакцины и около 5 миллиардов долларов. Также необходимо финансирование для тестирования и лечения в рамках ACT-Accelerator (образованный весной инструмент противодействия Covid-19, который включает тестирование, лечение и работу над разработкой и распространением вакцин - Ред.). Общие потребности оцениваются в 38 миллиардов долларов, из которых 4 миллиарда уже освоены", - отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что финансирование ACT-Accelerator кажется очень большим, но оно невелико по сравнению с ущербом от пандемии. Поэтому глава Еврокомиссии обратилась к G20 с просьбой о мобилизации необходимых средств.

Ранее "Страна" рассказывала, когда украинцев начнут прививать от коронавируса и сколько будет стоить вакцина.

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