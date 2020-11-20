Украинский министр здравоохранения Максим Степанов повысил планку по суточному приросту заболевших Covid-19 для введения локдауна в стране. По его словам, этом случится, если количество зараженных превысит отметку в 30 000 человек в сутки. Ранее глава Минздрава говорил об ужесточении карантина при выявлении 20 000 новых пациентов с Covid-19.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом глава МОЗ сказал в эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер".

По словам чиновника, превышение порога заполненности больниц коронавирусными пациентами свыше 30 тысяч в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы с нагрузкой на медицинскую систему.

"Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное - это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, я думаю, что это уже более 30 тысяч больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему", - пояснил Степанов.

Он добавил, что на утро пятницы в больницах находится 27 902 заболевших Covid-19.

"Для нас это является самым критическим и серьезным показателем", - подчеркнул министр.

Также он сказал, что если люди будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит остановить большой рост количества заболевших.

"Я абсолютно уверен вместе с нашими экспертами-эпидемиологами, что если мы будем соблюдать те мероприятия, которые введены в стране, в том числе карантин выходного дня, мы сможем остановить такой большой рост. Если мы остановимся на тех цифрах, которые есть на сегодня, даже немного меньше, до 12-13 тысяч, наша медицинская система будет выдерживать такую нагрузку", - сообщил глава Минздрава.

Месяц назад глава Минздрава заявлял, что радикально ужесточить карантин могут при заполнении коек в профильных больницах более чем на 60%.

А премьер-министр Денис Шмыгаль недавно обтекаемо сказал, что ограничения усилят, если ситуация с коронавирусной эпидемией в стране ухудшится.