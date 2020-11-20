В Бельгии сообщили о фееричном успехе введенных с начала ноября карантинных ограничений, благодаря которым заболеваемость коронавирусом снизилась на 61%. Коэффициент упал до 688,1 случаев на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает The Brussels Times со ссылкой на медицинский исследовательский институт Sciensano.

Если по состоянию на начало ноября Бельгия занимала одно из первых мест в Европе по уровню распространения коронавируса с показателем в 1 609 больных на 100 тысяч населения, то спустя почти три недели ограничений в больницы страны за сутки попали всего 372 зараженных пациента. Это на четверть меньше показателей прошлой недели.

Как известно, власти Бельгии объявили о введении второго жесткого карантина с 1 ноября по 13 декабря, который включает:

запрет на массовые собрания более 4 человек. При этом рекомендуется использовать маску и соблюдать дистанцию;

запрет на работу магазинов без товаров первой необходимости;

обязательный масочный режим во всех общественных местах;

отмену массовых, культурных и спортивных мероприятий.

Власти делают упор на том, что с начала пандемии было проведено 5,5 миллионов тестов на коронавирус, которые до начала нового локдауна (до 21 октября) делали абсолютно каждому. Теперь же проводить тестирование для людей без симптомов запретили, что тоже могло сильно сказаться на падении процента обнаружения заболевания. Со следующей недели это ограничение снимается.

Отмечается, что всего сейчас в стране на стационаре лечится 5 650 граждан, что на 247 меньше, чем днем ранее. В палатах интенсивной терапии из них - 1 284, а к аппаратам ИВЛ подключены всего 837. Всего коронавирусом в стране переболело более 550 тысяч человек, что всего на 50 тысяч меньше, чем в Украине. При этом население Бельгии в четыре раза меньше.

Напомним, Франция, где недавно заявили о том, что коронавирус после двухнедельного локдауна пошел на спад, с начала пандемии зафиксировано уже более 2 миллионов случаев Covid-19.

Как сообщала "Страна", хотя в остальных странах Европы наблюдается обратная ситуация, в Нидерландах из-за снижения заболеваемости коронавирусом решили ослабить ограничительные меры и разрешили работу развлекательных заведений.