Вечером в пятницу, 20 ноября, у дома бывшего президента Украины Петра Порошенко в Козине прошла акция протеста его противников. Кто ее организаторы и участники, достоверно неизвестно.

Соратники лидера "Европейской солидарности" назвали акцию провокацией и обвинили в ее организации Офис президента. В тоже время близкие к Офису президента спикеры заявили, что протест организовал сам Порошенко.

Стрим из Козина появился на YouTube.

Ведущий трансляции сообщил, что к особняку экс-президента прибыли три автобуса с парнями спортивного телосложения. В какой-то момент они уехали, но затем вернулись обратно. Причем за этими маневрами следили полиция, организовавшая оцепление усадьбы, а также сторонники Порошенко.

На кадрах видно, как протестующие развернули плакаты. На одном из них было написано: "5 лет президентства, 0 наказанных убийц". Также люди выступили с речами, осуждающими экс-президента.

Акцию прокомментировал близкий к команде Зеленского блогер и, с недавних пор, советник в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его мнению, "протест" организовал сам Порошенко, чтобы выставить себя жертвой режима.

"Я так понимаю, у ПАПа накануне завтрашней годовщины решили побыть "жертвами злочинної влади". И стиль знакомый - 300 грн. Экономили тогда, экономят и сейчас. Мне интересно: откуда "активисты", защищающие сейчас ПАП знали, когда и где будет "нападение"? Настолько заранее, что успели собраться неплохой по размеру компанией? Что там делают "блогеры и стримеры"? При чем ведут себя настолько спокойно? Как так - ведь страшные титушки штурмуют крепость обожаемого вождя? "Активистам" не жмёт, что, возможно, тот, кого они защищают, нанял тех, кто "нападает"?" - написал Арестович у себя в Фейсбуке.

Между тем представители "Европейской солидарности" заявили, что группа "титушек" действовала по заказу Владимира Зеленского.

Члены партии и работники "5 канала", принадлежащего Порошенко, якобы получили информацию (от кого, не уточняется), что местом сбора молодых людей будет одна из станций киевского метро. Они выехали на это место и действительно застали там парней спортивного телосложения.

К метро прибыл и нардеп "Европейской солидарности" Владимир Арьев, который прокомментировал происходящее.

"Мы видели группу людей, которые собираются по заказу Офиса президента Украины и лично Зеленского, который испугался того, что ему приходится отвечать за все, что он сделал", - сказал Арьев.

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