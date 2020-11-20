В Сенегале обнаружили новое неизвестное заболевание, которое вызывает возникновение волдырей на коже и сильный зуд. Инфекцию привезли рыбаки из открытого моря. Зараженных уже 170 человек.

Об этом сообщает Dakaractu.

Так, местные врачи отмечают, что заболевание очень быстро распространяется - за сутки прибавилось сто зараженных, пациентов привезли на стадион для изоляции. Местные сообщили властям об угрозе еще несколько дней назад, однако пока что реакции не последовало. Рыбаки подозревают, что источником заражения может быть морская вода около ближайшего населенного пункта.

"Мы заметили это в Мбуре, прошло уже более 10 дней. Мы предупредили, но реакции властей не последовало. Ситуация очень серьезная. По нашим данным, именно вода в открытом море является источником этой загадочной болезни. Он находится между Мбуром и Руфиском, потому что здесь, в Руфиске, заражены только те рыбаки, которым приходилось часто посещать этот сектор. Вчера вечером было выявлено несколько случаев заражения, и следующие часы могут быть решающими", - рассказал Пьер Мбупа с рыбацкой пристани города Руфиск.

В связи с быстрым распространением загадочного заболевания местные власти решили созвать срочное совещание при участии медсестер, главного врача округа, представителей общины рыбаков и мэра города. Также приглашены представители районных советов, что может повлиять на реакцию вышестоящих властей Сенегала.

Напомним, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, где в начале июля был зафиксирован случай заражения бубонной чумой, один житель скончался от кишечной чумы. Контактировавшие с ним 35 человек изолированы.

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