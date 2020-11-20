В Житомире правоохранители сообщили о подозрении мужчине, снимавшему фото и видеоролики порнографического характера. Их подозреваемый рассылал в социальных сетях несовершеннолетним девочкам, которых он побуждал снимать и отправлять ему аналогичные материалы.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

Так, 36-летний житель Житомира снимал на мобильный телефон фото и видео порнографического характера со своим участием. Затем он рассылал эти материалы несовершенолетним девушкам с фейковых аккаунтов в социальных сетях. Также в ходе общения он побуждал их снимать подобные видео и высылать ему в ответ.

Сообщается, что во время обыска у мужчины были изъяты доказательства, которые подтверждают его участие в совершении преступлений. По предварительной версии следствия он работал самостоятельно. Точный возраст несовершеннолетних девочек пока не разглашается.

На данный момент мужчине сообщили о подозрении в совершении более десятка эпизодов уголовных преступлений, предусмотренных статьей об изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов, и еще одного эпизода развращения несовершеннолетних. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, как известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку. Инцидент произошел в Сумской области.

Также сообщалось, что киевлянин пойдет под суд сразу по 44 эпизодам. Его будут судить за развращение малолетних девочек от 9 лет.