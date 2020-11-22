В Днепре состоялся второй тур выборов мэра. В него вышли действующий мэр Борис Филатов и местный политик и бизнесмен Загид Краснов.

Компания "Социс" обнародовала результаты экзитпола после закрытия участков в Днепре.

Филатов получил 78,75%, а Краснов - 18%. Таким образом действующий мэр остается на второй срок.

Напомним, что в первом туре Борис Филатов получил 41,6% голосов, Загид Краснов - 13,15%.

Борис Филатов начинал политическую карьеру в команде Игоря Коломойского, который в 2014 году возглавлял Днепропетровскую ОГА. Позже отношения между ними испортились.

Загид Краснов за последние годы сменил несколько партий ("Громада" Павла Лазаренко, "Наша Украина", "Сильная Украина" Сергея Тигипко). Три месяца занимал пост секретаря Днепропетровского горсовета (2015-2016 гг). Создал свою партию "Общественная сила", сейчас - депутат горсовета от нее.