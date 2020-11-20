Во Львовской области задержали сотрудника местного окружного административного суда, который вымогал три тысячи долларов, обещая повлиять на решение коллегии судей одного из апелляционных судов региона.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили и задержали работника отдела хозяйственного обеспечения Львовского окружного административного суда по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, служащий требовал и получил 3 тысяч долларов за влияние на коллегию судей одного из апелляционных судов области.

"За эти средства обещал содействовать отмене приговора по делу, которое находится на рассмотрении у судей, и направлению его на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - указано в сообщении.

Сейчас продолжается расследование и устанавливается причастность возможных сообщников коррупционера, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве задержали двух мужчин, которые за 500 000 долларов обещали решить бизнес-вопросы через якобы связи в руководстве Офиса генерального прокурора. Их взяли во время получения половины этой суммы.

Как сообщала "Страна", следователи Госбюро расследований (ГБР) задержали при получении взятки руководителя одного из областных управлений "Укртрансбезопасности". Правоохранители подозревают его в систематическом получении неправомерной выгоды.