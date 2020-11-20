В городе Пустомыты Львовской области два новоизбранных местных депутата от партии "Европейская солидарность" Николай Пущак и Андрей Жидачек пытались заехать по лестнице прямо к дому. После публикации видео инцидента один из депутатов заявил, что за рулем был водитель, который якобы не слушал увещеваний пассажиров.

Об этом сообщает сайт "Захид.нет".

Инцидент произошел в ночь на 20 ноября, когда депутаты на внедорожнике Mercedes G 500 заехали на лестницу подъезда многоэтажки, что на окраине Пустомыт.

На записи видно, что во двор многоэтажки заезжает авто, проходит парковку и на несколько минут останавливается перед входом в подъезд. Через некоторое время автомобиль трогается с места и начинает ехать к двери подъезда по лестнице. Со второй попытки машине удалось подняться на крыльцо дома. Несколько минут депутаты сидели в авто, а потом задним ходом спустились обратно.

Затем из машины вышли Андрей Жидачек и еще двое мужчин. Один из них снял регистрационные номера. Далее они некоторое время общались возле автомобиля. Затем двое мужчин уехали, а Андрей Жидачек зашел в дом. Судя по поведению мужчин, они, вероятно, находились в очень нетрезвом состоянии.

После публикаций об этом в прессе, а также обнародования запись с камер видеонаблюдения, установленных на доме, 33-летний депутат городского совета Жидачек принес извинения в Фейсбуке. Правда, при этом переложил вину за хулиганство на водителя депутата Пущака.

"Относительно инцидента, который произошел ночью, я приношу искренние извинения за содеянное. Средства на восстановление поврежденного имущества дома уже переданы и, надеюсь, в ближайшее время и следа не останется от вреда. Печально, что водитель моего друга Николая Пущака, который был за рулем, не послушал ни меня, ни Николая и, несмотря на наши просьбы и запрет, самовольно выехал на лестницу", - написал Жидачек.

На публикацию отреагировал замглавы МВД Антон Геращенко. Он оставил язвительный комментарий под постом Жидачека.

"А вас, двоих депутатов, семья одного из которых является владельцем авто, водитель не послушал?! Интересно. Что же вы за народные избранники, которых даже собственный водитель не слушается?!" - изумился Геращенко.

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