В воскресенье, 22 ноября, в Черкассах прошел второй тур выборов мэра. В нем участвовали действующий мэр Анатолий Бондаренко и выдвиженец от партии "Голос" Виктор Евпак.

После закрытия участков Студия Савика Шустера и компании Liberty Report обнародовали результаты экзитпола. У действующего мэра Бондаренко 54,25%, у его конкурента Евпака - 45,75%.

Напомним, что в первом туре Бондаренко получил 37,6% голосов, Евпак – 19,1%.

Весной Бондаренко стал символом "карантинных бунтов" в Украине, когда одним из первых мэров ослабил карантин вопреки распоряжениям центральных властей. После этого Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом".

Виктор Евпак руководит IT-компанией eKreative, соучредитель ОО Cherkasy IT Cluster. В 2019 году баллотировался от партии "Голос" как мажоритарщик, но проиграл кандидату от "Слуги народа".

"Страна" ведет текстовую трансляцию второго тура выборов мэров 22 ноября.