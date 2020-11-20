Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время рабочего визита в Нидерланды обсудила с министром иностранных дел страны Стефаном Блоком запуск процесса признания силовых структур Беларуси, в частности ОМОН и ГУБОПиК, террористическими организациями.

Об этом Тихановская сообщает в своем Telegram-канале.

Так, Тихановская заявила, что она планирует инициировать начало процесса, в результате которого ОМОН и ГУБОПиК (Главное управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - Ред.) МВД республики признают террористическими организациями.

Сообщается, что министр иностранных дел Нидерландов выразил готовность помочь Тихановской в этом направлении. Тихановская также считает, что нужно наложить санкции на всех участников вышеперечисленных силовых структур, но те, кто перейдут "на сторону народа" смогут рассчитывать на амнистию.

"Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества", - заявила экс-кандидат в президенты.

Ранее мы писали, что во время протеста в Беларуси ОМОН жестоко избил мужчину. Им оказался брат любимой спортсменки Лукашенко.

Также сообщалось о жестких задержаниях во время акций протеста в Минске. Силовики применяли светошумовые гранаты.