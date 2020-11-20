Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 20 ноября, провел встречу в режиме видеоконференции с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером. Собеседники обсудили отношения Украины с МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как сказано на правительственном портале, стороны поговорили об укреплении финансового сотрудничества, внедрении реформ в Украине и выполнении структурных маяков, предусмотренных Меморандумом Украины с МВФ по программе Stand-by.

Премьер-министр поблагодарил МВФ за последовательную и неизменную поддержку в обеспечении макрофинансовой стабильности Украины.

"Поддержка Международного валютного фонда - это маркер стабильности для Украины, всей международной финансовой среды и банковского рынка. Наши с вами команды работают практически ежедневно, и я благодарю их за фактически круглосуточную работу", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также выразил надежду, что МВФ даст позитивный сигнал о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской Комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

Напомним, на днях Владимир Зеленский из "Феофании" пообщался с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

После этого директор Фонда заявила о необходимости "полного взаимопонимания" для выдачи новых кредитов.