В Министерстве энергетики - серьезные кадровые рокировки.

В пятницу, 20 ноября, Кабмин уволил Ольгу Буславец с поста и.о. главы Минэнерго и назначил на ее место Юрия Бойко (полный тезка сопредседателя "Оппозиционной платформы за жизнь" Юрия Бойко).

Новый и.о министра энергетики до недавнего времени был заместителем Буславец, а до этого — работал в ГП "Энергорынок", еще раньше - в "Киевоблэнерго" и "Черниговоблэнерго".

Причем, по данным источников "Страны" на энергорынке, совпало два фактора: Буславец и сама уже хотела в отставку плюс ее не против были "уйти".

Ольга Буславец была назначена в Минэнерго в апреле этого года. Ее приход в ведомство связывали с усилением позиций олигарха и владельца крупнейших частных энергокомпаний страны Рината Ахметова в окружении Зеленского (в структурах Ахметова Буславец ранее работала).

Тогда Зеленский заявил, что пока у него нет доказательств, что Буславец как то связана с Ахметовым. И добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль должен будет уволить Буславец, если такая связь обнаружится.

“Мы назначили Буславец, потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на “плюсах” (телеканал 1+1 - Ред.), я читал об этом в Facebook, я слышал об этом от Геруса (глава профильного парламентского комитета и нардеп о "Слуги Народа" - Ред.) лично", - говорил Зеленский.

"Если будет какое-то доказательство, что она лоббирует, то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить", - добавил президент.

Как сказал нам источник на энергорынке, нынешняя отставка Буславец может быть связана с ситуацией вокруг "Энергоатома". С ее подачи компанию пытались переподчинить напрямую Кабмину и еще до этого начали подбирать новый набсовет.

Таким образом "Энергоатом" пытались вывести из-под влияния Игоря Коломойского, которому нужна дешевая электроэнергия для ферросплавных заводов.

Не так давно нардеп от "Слуги народа" и глава комитета по ТЭК Рады Андрей Герус, которого связывают с Коломойским, обратил внимание на рост цен на электроэнергию в Украина.

"В последние дня наблюдаем резкий скачек цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед. Вчерашняя цена установила рекорд с начала года - 1,64 гривны, а сегодня уже новый рекорд-1,74 гривны за кВт час», - написал он на своей странице в Facebook 13 ноября.

Герус связал такой скачек цен в том числе с монополизацией рынка (часть мощностей контролирует Ахметов).

"Как такое (рост цены - Ред) может быть? Такое может быть, если генерирующие мощности монополизированы и топливные и энергоресурсы также монополизированы и у отдельных игрков есть слишком большая рыночная власть. Тогда действительно может создаваться продефицит топлива, но при этом наблюдаться дефицит электроэнергии. И такой дефицит обычно сопровождается спекулятивным ростом цены. Ситуация очень похода на прошлогоднюю, когда пошел импорт (из России -Ред.), чтобы погасить дефицит и скачек цен. И еще раз подтверждает, что словесные договоренности "давайте покупать у свих родненьких по нормальных справедливых ценах» не действуют, к сожалению", — написал Герус.

Он также призвал вмешаться в ситуацию Антимонопольный комитет.

Перед этим, 11 ноября Энергоатом продал 37 тыс. мегаватт-часов Мариупольскому меткомбинату имени Ильича из группы Ахметова по цене на 14% ниже рынка. При этом "Энергоатом" недополучил порядка 5 млн гривен.

13 ноября " Энергоатом Трейдинг" заключил соглашения с ООО "Юнайтед Энерджи", которое связывают с Коломойским и ООО "Д. Трейдинг" (структура, подконтрольна Ахметову) с рекордной скидкой более 40% от рыночной цены. Потери "Энергоатома" составили порядка 60 млн.

То есть, как видно, сейчас дешевую атомную электроэнергию получают и структуры Ахметова, и структуры Коломойского. А потому между ними идет жесткая конкуренция за то, чтоб получать еще больше.

По словам аналитика Института стратегических отношению Юрия Корольчука, главный вопрос - кто возглавит Минэнерго.

"То, что поставили временного и.о Бойко означает, что пока нет политического решения по Минэнерго и нет компромиссной фигуры, которая бы устроила все группы, контролирующие энергорынок (Ахметов, Коломойский, облэнерго)", - говорит он.

В теории новым министром может стать Андрей Герус. Однако он слишком явно связан с Коломойским, что по нынешним временам скорее минус. Зеленский, по крайней мере публично, пытается всячески отмежеваться от олигарха, особенно с учетом перспектив скорого прихода к власти в Вашингтоне Байдена, с которым Коломойский в последний год активно воевал.

Поэтому, скорее всего, на должность нового министра будут искать более нейтральную фигуру, которые не будет как-то слишком очевидно связана с тем или иным олигархом. Тем более, что западные структуры не жалуют ни Ахметова, ни Коломойского.

По словам Корольчука, на энергорынке сейчас есть ряд больших проблем - непонятно, что будет с "Центрэнерго" (пойдет ли компаний на приватизацию и уберут ли оттуда менеджеров Коломойского).

Что будет с угольными шахтами, как пройдет корпоратизация "Энергоатома", будет ли найдено решение для "зеленой энергетики" (инвесторы, за которыми стоят западные структуры, и правительство не могут прийти к единому мнению относительно компенсации потерь из-за снижения "зеленого" тарифа) и как Украина пройдет зимний отопительный сезон, а он, судя по всему, окажется непростым.