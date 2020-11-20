Президент России Владимир Путин, который 20 ноября встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем рождения, также успел выступить в телеэфире. Он весьма прозрачно намекнул, что отношения Москвы и Вашингтона хуже некуда.

Как пишет РИА Новости, отношения двух стран глава Кремля прокомментировал на канале "Россия 1".

У главы соседнего государства поинтересовались, не испортит ли Россия отношения с США.

"Испорченные отношения уже не испортишь. Они уже испорчены", - лаконично ответил Путин.

Ранее "Страна" приводила комментарий российского президента по поводу скандала с сыном Джо Байдена и связах Хантера Байдена с Украиной.

Мы также писали, что странны все же продолжают обсуждать важнейшие вопросы мировой повестки. Так, недавно Москва передала Вашингтону новые предложения по безопасности.