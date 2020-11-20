В Германии, в городе Эссен, старшего врача университетской клиники арестовали по подозрению в убийстве пациентов с Covid-19. Умерли двое его пациентов, в возрасте 47 и 50 лет.

Об этом сообщает полицейское управление Эссена на своей странице в Facebook.

Так, по обвинению в убийстве двух пациентов врача арестовали в среду, 18 ноября. Во время расследование дела у прокурора возникло подозрение, что доктора намеренно ввел тяжелобольным пациентам специальные медикаменты, что привело к их немедленной смерти.

Уточняют, что оба умерших мужчины, которые проходили лечение у подозреваемого, на момент смерти находились в критическом состоянии, болезнь протекала тяжело.

На данный момент 44-летний доктор находится под арестом, продолжается расследование. По поводу одной из смертей он дал комментарий, сказав, что "просто хотел положить конец страданиям пациента и его родственников".

Ранее мы писали, как в Киеве, пациент с диагнозом Covid-19 надел нарядный костюм и выбросился из окна. Он умер на месте от полученных травм.

Также сообщалось, что в столичной больнице повесилась женщина. Ее диагнозом также был Сovid-19.