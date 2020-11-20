Через месяц, уже в декабре 2020 года, появятся новые авиарейсы из Киева в главный аэропорт Лондона "Хитроу". Переговоры с компанией МАУ по поводу новых рейсов уже завершены.

Об этом сообщает посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 20 ноября.

"Наконец украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт Хитроу. Завершились переговоры с администрацией аэропорта. Первые рейсы уже через месяц!", - написал посол.

Также он отметил активную позицию авиакомпании МАУ, которые не прекращает развитие и не уменьшает оборотов даже во время пандемии коронавируса.

"Лучшие условия для пассажиров, быстрее пересадки, удобное транспортное сообщение, тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - добавил Пристайко.

Напомним, создание национального авиаперевозчика, о котором президент Украины Владимир Зеленский говорил в апреле, откладывается. Деньги, запланированные на авиакомпанию, пошли на борьбу с коронавирусом.

Также сообщалось, что Украина компенсирует траты своим авиакомпаниям за эвакуацию украинцев в начале карантина.