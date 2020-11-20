Вторая компания в мире после SpaceX Илона Маска, американская частная космическая фирма Rocket Lab, впервые успешно сохранила первую ступень своей ракеты после пуска. Часть ракеты Electron спустилась на парашюте в Тихий океан.

Трансляция запуска велась в YouTube рано утром (по Киеву) 20 ноября.

Пуск Electron в рамках миссии Return to Sender прошел с площадки Rocket Lab № 1 коммерческого космодрома в Новой Зеландии. Он расположен недалеко от мыса Ахурири на южной оконечности полуострова Махия. Аппарат вывел на орбиту 30 малых спутников для разных операторов, а также фигурку садового гнома (как часть благотворительной акции).

После старта и отделения первая ступень приводнилась в Тихом океане, примерно в 650 километрах от побережья Новой Зеландии.

"То, что команда достигла сегодня по возвращению первой ступени Electron, - настоящий подвиг. Это потребовало колоссальных усилий со стороны многих команд Rocket Lab, и приятно видеть, что усилия оправдались, и это важный шаг на пути к превращению Electron в многоразовую ракету", - заявил генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Сейчас ступень готовятся доставить на производственный комплекс, чтобы изучить ее состояние. В дальнейшем Rocket Lab планирует ловить первую ступень, используя вертолет.

Electron представляет собой двухступенчатую ракету-носитель, оснащенную двигателями Rutherford, созданными Rocket Lab. В качестве топлива двигатель использует керосин, в качестве окислителя - жидкий кислород. На первой ступени установлено девять Rutherford, на второй - один. На низкую опорную орбиту ракета-носитель может вывести груз массой 300 килограммов.

Как писала "Страна", в июле Rocket Lab не смогла запустить в космос Electron из-за отказа второй ступени.

Между тем продолжает активную работу и SpaceX. Ее корабль Crew Dragon c четырьмя астронавтами на днях успешно пристыковался к МКС.