Городскому голове в Черниговской области сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты одним из городских голов области бюджетных средств по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сегодня по поручению руководителя Черниговской областной прокуратуры в данном производстве должностному сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мэр обоснованно подозревается в растрате почти 400 тысяч грн, выделенных на капитальный ремонт тротуаров.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Кроме того, решается вопрос о применении к мэру меры пресечения.

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