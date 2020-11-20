В Сумах подвели итоги второго тура выборов мэра, который состоялся 15 ноября. Победу при повторном голосовании одержал действующий городской глава Александр Лысенко.

Об этом говорят данные протоколов Сумской территориальной избирательной комиссии.

Согласно протоколам участковых избирательных комиссий, Лысенко, которого выдвинула партия Юлии Тимошенко "Батькивщина", поддержали 26 446 избирателей, то есть 60,32%. За его оппонента от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Вадима Акперова проголосовали 16 567 избирателей.

После подсчета голосов ТИК постановила признать Лысенко городским главой.

Ранее "Страна" рассказывала, что на местных выборах депутатами облсоветов стал 31 нардеп, но они не торопятся складывать мандаты.

Мы также сообщали, в каких городах второй тур выборов мэров состоится в грядущее воскресенье, 22 ноября.