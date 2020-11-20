Мэрия Парижа планирует с начала января приступить к вакцинации от коронавируса от 30 до 40% жителей города.

Об этом сообщила заместитель мэра французской столицы по вопросам здравоохранения Анна Суири, передает "Интерфакс".

По ее словам, рассмотренный мэрией план действий предполагает "вакцинацию от 30 до 40% населения с начала января". Суири отметила, что вакцинация может начаться и раньше - в декабре, если будет одобрена вакцина.

Она указала, что в первую очередь прививки будут сделаны "людям возрастом старше 65 лет и лицам из наиболее уязвимых групп".

"Медицинские работники будут также в приоритете", - добавила заммэра.

Ранее в ВОЗ назвали сроки начала всемирной вакцинации от Covid-19.

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