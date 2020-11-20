Финансовые аналитики прогнозируют, что падение доллара в следующем году может достичь до 20%. Причиной может стать появление вакцины от коронавируса и восстановление мировой экономики.

Об этом пишет Financial Times.

Так, по прогнозам аналитиков Wall Street, с появлением вакцины от коронавируса и из-за роста уверенности в мировой экономики, доллар может подешеветь. Банки, которые уже негативные прогнозы относительно стоимости доллара в будущем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний.

Уточняется, что доллар пользуется высоким спросом во времена кризиса как "гарант безопасности", так происходило во время первых вспышек коронавируса. Но восстановление экономики и уверенности на рынках дает возможность начать прибегать к более рискованным шагам.

Исходя из этого, прогнозы банков показывают падение доллара до 20% в следующем году. Аналитики сравнивают ожидаемую ситуацию с происходящим в середине 2000-х, когда доллар достиг падения в 33% в течение нескольких лет. В то же время, спрос на другие валюты на развивающихся рынках стремительно рос, потому что инвесторы шли за низкими процентными ставками. Тенденцию остановил мировой кризис в 2008 году.

Консенсус-прогнозы Bloomberg показывают ожидаемое падение индекса доллара около 3% к концу следующего года. Евро в настоящее время может достичь 1,21 доллара против 1,18 доллара сейчас.

В Morgan Stanley, американском инвестиционном банке, ожидают падения индекса на 4% благодаря росту валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии. По расчетам аналитика компании, евро будет стоить 1,25 доллара в конце 2021 года.

Кроме того, банковские аналитики отмечают, что повышение США учетной ставки приведет к оттоку инвесторов в поиске лучших условий, что еще больше отразится на показателях доллара.

Ранее мы писали, что курс виртуальной валюты биткоин преодолел отметку в $18 000. Так дорого криптовалюта не стоила с декабря 2017 года.

Также "Страна" разбиралась, почему биткоин дорожает и до какого уровня он может вырасти.