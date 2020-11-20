Британские ученые заявляют, что люди, переболевшие коронавирусом, с высокой степенью вероятности защищены от повторного инфицирования в течение полугода. Всемирная организация здравоохранения пока не может подтвердить эти выводы.

Об этом информирует ТАСС.

Так, ученые Оксфордского университета считают, что иммунитет у переболевших Covid-19 сохраняется минимум полгода. В основу опубликованного ими исследования легли анализы на наличие антител к коронавирусу, взятые у более чем 12 тысяч медицинских работников одной из самых больших больниц в Европе. Полученные ими данные свидетельствуют, что большинство людей защищены от повторного заражения в течение как минимум шести месяцев.

"Необходимы дополнительные исследования", - заявила в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По словам ван Керкхове, "результаты этого исследования - это хорошие новости".

"Пандемии уже почти год. И на протяжении всего этого времени мы пытаемся понять, как инфекция реагирует на организм с точки зрения выработки антител и нейтрализации вируса", - сказала Мария ван Керкхове.

Впрочем, по ее словам, нужно больше времени, чтобы узнать, сколько держится иммунитет после перенесенного заболевания.

"Это исследование подтверждает то, что мы знаем. Люди, которые были инфицированы, вырабатывают антитела в течение одной-двух недель инфекции, и защита сохраняется в течение многих месяцев. Однако для того, чтобы понять, в течение какого периода сохраняется эта иммунная защита, нужно наблюдать за пациентами в течение большего периода времени", - сообщила эксперт.

Ранее в ВОЗ констатировали, что ситуация с Covid-19 будет хуже, чем за предыдущие 9 месяцев пандемии.

Также мы писали о том, что по данным ВОЗ, в Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает человек.