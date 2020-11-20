Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что спецслужбы США создали центры в Киеве и Варшаве. Глава МИД запостил в соцсети мем из старого американского сериала "Звездный путь" (он же "Стартрек").

Мем появился в Твиттере Кулебы 20 ноября.

Министр ретвитнул новость о громком заявлении Лукашенко, а также прикрепил гифку с персонажем сериала, капитаном Жаном-Люком Пикаром, делающим знаменитое движение "рука-лицо" (фейспалм).

"Звездный путь" выходит в США с 1965 годов. Роль Пикара в нем исполняет актер Патрик Стюарт.

Между тем Украина реагирует на происходящее в Беларуси не только мемами: в пятницу наша страна присоединилась к санкциям Евросоюза против Минска.

Ранее "Страна" сообщала о другом свежем резонансном заявлении Лукашенко, пообещавшем бороться с бело-красной символикой оппозиции.