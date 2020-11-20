Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против лидеров непризнанного Приднестровья, которые были введены в 2010 году и с тех пор ежегодно пересматриваются.

Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба Совета Европы.

Так, Евросоюз продлил санкции против руководителей Приднестровья до 31 октября 2021 года, но это решение могут пересмотреть через полгода.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, входящих в Европейскую экономическую зону, а также Украина и Грузия присоединяются к решению Совета ЕС", – сообщается в заявлении.

Кроме того отмечается, что вышеперечисленные страны проведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета Европы.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – указано в тексте заявления.

Напомним, новым президентом Молдовы стала Майя Санду, в прошлом - премьер и лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность". Она считается прозападным кандидатом. "Страна" разбиралась, что означает ее победа и в том числе, какие могут быть последствия для Украины.

Также сообщалось, что Украина 20 ноября также присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси.