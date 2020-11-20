В детском центре чеченского города Курчалой после замечания главы республики Рамзана Кадырова поменяли оформление стен. Вместо персонажей комиксов компании Marvel на них изобразили отца Кадырова и других известных чеченцев.

Об этом в Twitter сообщает РИА "Новости".

Впервые Кадыров посетил игровой центр 17 ноября. Увидев на стенах супергероев из популярных американских комиксов, он заявил, что в Чечне имеются свои настоящие герои и посоветовал убрать выдуманных персонажей.

Приказ руководителя республики был выполнен. Теперь в учреждении красуются первый президент республики Ахмат Хаджи Кадыров, исламский проповедник и первый имам Северного Кавказа Шейх Мансур (жил в XVIII веке), чеченский политический и военный деятель конца XVIII - первой половины XIX века Бейбулат Таймиев и чеченский полководец XIX века Байсангур Беноевский.

Ранее "Страна" рассказывала о конфликте между Кадыровым и "Кварталом 95", за ролик которого чеченец требовал извинений у Зеленского.

Мы также писали, что летом глава России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора.