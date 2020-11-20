Иностранные туристы в Турции могут не соблюдать комендантский час, а рестораны в отелях продолжат работу в обычном режиме.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МВД Турции.

На этой неделе Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, кинотеатры, а рестораны и кафе работают только на доставку.

"Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с туристическими целями, освобождены от комендантского часа", - говорится в сообщении министерства.

Так, иностранные туристы могут во время комендантского часа спокойно перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов на бронь транспортного средства. Ограничительные меры не коснутся ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей - заведения смогут работать в обычном режиме, но только для постояльцев. Также будут открыты кафе и рестораны в аэропортах.

Лодки и яхты, арендуемые для проведения экскурсий туристов, не смогут предлагать во время плаванья еду и напитки.

Власти Турции готовы ввести более строгие ограничения в стране через две недели, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.

Напомним, в Турции из-за коронавируса вводят комендантский час по выходным.

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