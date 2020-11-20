В Офисе президента заявили, что в случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечение заболевших Covid-19 областные государственные администрации (ОГА) могут использовать в этих целях санатории.



Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый – это санатории. Минздрав оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонты в санаториях и дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле. Обладминистрациям дано задание, чтобы они сначала сконцентрировались на больницах, а если их не хватает – на санаториях", - отметил Тимошенко.

По его словам, идет работа и над увеличением количества коек в каждой больнице. "У нас изначально было 50 тыс. коек под больных Covid-19. На совместном "селекторе" с президентом и премьером было принято решение, что необходимо 100 тыс. Мы должны знать, что они у нас есть. Не будет в них необходимости – и хорошо. Все обладминистрации получили задание, койки нашли, они уже занесены в базу, доставляют необходимое оборудование, которое необходимо для заключения договоров с Национальной службой здоровья по Covid-19. Реально у нас таких коек 92 тыс.", - указал он.

Сообщается, что каждую неделю "дооткрываются" больницы для лечения больных Covid-19. "Регион, как только доходит до порога, обозначенного Минздравом, присылает письмо, чтобы дали разрешение на перепрофилирование больницы под Covid-19. Минздрав отправляет, договор с НСЗУ, меняется логистика скорых помощей", - рассказал Тимошенко.



Ранее "Страна" сообщала, что в Украине новый антирекорд, Covid-19 за сутки заразились более 14 тысяч украинцев. Всего за все время пандемии в Украине заболело 598 085 человек, из них 274 324 выздоровели, умерли от коронавируса 10 598 жителей нашей страны.



Также напомним, что по мнению Шмыгаля, без нового карантина Украину ждет итальянский сценарий с переполненными больницами. В связи с этим глава правительства считает необходимым введение жестких карантинных мер по выходным дням. По его мнению, это не остановит экономику, но сдержит передвижение больших масс людей и уменьшит их социальные контакты.