Последнее время все чаще появляется информация, что в Украине власти собираются ввести жесткий карантин в декабре. Он будет сопоставим с весенними ограничениями, но без остановки общественного транспорта.

Официально о новых мерах пока не сообщают. Правда, у президента не отрицают, что обсуждают подобный план. При этом неофициально уже называют предварительные даты и меры.

Также угрозы полностью закрыть страну высказывает на закрытых совещаниях с мэрами премьер Денис Шмыгаль.

Что это - реальные намерения или специально распространяемые слухи для того, чтобы сбить волну протестов по поводу карантина выходного дня (мол, если не нравится, то можем сделать еще жестче) - разбиралась "Страна".

Каким будет новый локдаун и когда его ждать

Первым о планах властей по введению в стране полного локдауна, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он раскрыл детали после онлайн-совещания премьер-министра с мэрами 19 ноября.

"Звучали разные даты, что локдаун в пессимистическом варианте будет введен с 10-15 декабря, в оптимистическом - 20-25 декабря на несколько недель. Все это обсуждается, но если локдаун будет введен, это будет катастрофа для малого и среднего бизнеса" - заявил Марцинкив.

По его словам, жесткая позиция правительства по соблюдению "карантина выходного дня" была подготовкой к введению полного локдауна.

Проект новых ограничений, которые коснутся и новогодних праздников, появился сегодня в Telegram-канале "Шептун".

Согласно обнародованному плану, с 1 декабря по 14 января в Украине могут ввести такие карантинные меры:

- посещение елки на центральной площади будет ограничено по времени,

- рождественские и новогодние концерты будут запрещены с 1 по 12 декабря. С 16 по 29 декабря их разрешат под открытым небом и вновь запретят с 30 декабря по 14 января,

- рождественские ярмарки только под открытым небом, без столиков для еды,

- новогодние катки только под открытым небом,

- лыжные курорты могут работать без заведений питания и новогодних вечеринок,

- елки в школах и садиках без зрителей,

- спортивные, религиозные мероприятия - запрещены,

- кинотеатры, театры и музеи прекращают работу,

- места общественного питания (кафе, рестораны, бары, буфеты) - будут закрыты с 1 по 15 декабря; с 16 по 29 декабря разрешена 50% заполняемость без корпоративных вечеринок. С 30 декабря по 14 января - кафе и рестораны вновь закрыты. В период закрытия они работают только на вынос,

- отели, санатории, курорты - закрыты,

- ТРЦ закроют с 1 по 15 декабря. С 30 декабря по 14 января разрешена работа. С 16 по 29 декабря только магазины - фудкорты и развлекательные зоны закроют,

- магазины и супермаркеты непродовольственных товаров закрыты с 30 декабря по 14 января,

- салоны красоты и парикмахерские закрыты с 30 декабря по 14 января,

- учебные заведения всех уровней закрыты с 30 декабря по 14 января.

- общественный транспорт продолжает работу без ограничений.





Проект, планируемых ограничений в работе заведений и мероприятий в декабре и январе. Telegram-канал "Шептун"

Когда введут локдаун? Что заявляют власти

В Офисе президента прокомментировали эти слухи. И сообщили, что решение о полном "новогоднем локдауне" еще не принято, но рассматривается.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", - сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии СМИ.

В словах Тимошенко слышится явный намек на то, что лучше соблюдать карантин выходного дня - чтобы не допустить полного локдауна.

В Кабмине же пока официально говорят только об ограничения доступа в храмы на новогодние праздники и Рождество. Премьер Денис Шмыгаль и главный санврач Виктор Ляшко по этому поводу провели встречу с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

"Мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение и пр. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.

Ляшко добавил, что Минздрав готов вновь рассмотреть норму об ограничении количества людей в храмах на квадратный метр площади здания.

Ранее власти говорили, что полный локдаун будут вводить, когда заболевание переступит порог в 20 тысяч суточных заражений.

"Если мы дойдем до цифры 20 000 в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями", - заявил в начале ноября министр здравоохранения Степанов в эфире телеканала "1+1".

То же говорил и премьер-министр. Шмыгаль заявлял, что локдаун возможен при полном провале карантина выходного дня и ориентировался на отметку в 20 тысяч больных коронавирусом. При этом конкретных дат не называл:

"Если "карантин выходного дня", а по сути мы с вами, украинцы, не будет обеспечивать необходимого уменьшения количества социальных контактов то, по данным аналитиков СНБО, отметку в 20 тысяч больных ежедневно мы можем пересечь уже через три недели. Если не принимать меры, то уже через месяц у нас могут закончиться места в больницах", – сказал Шмыгаль во вторник 17 ноября выступая в Раде.

Санврач Виктор Ляшко объяснял, что цифры для введения полного локдауна постоянно меняются (с 15 до 20 тысяч) из-за того, что система здравоохранения постоянно увеличивает свою готовность оказывать медицинскую помощь:

"Цифры готовности нашей системы постоянно будут расти. Но они также не безграничны. Так, в начале марта у нас были готовы 12 000 коек к приему больных с инфекционными болезнями. Сегодня - это 52 000 коек. Мы наращиваем мощности, перепрофилируем больницы, перепрофилируем санатории и говорим о создании временных госпиталей, которые будут на базе выставочных центров и так далее. Но разворачивать койки можно, проблема здесь как раз в том, чтобы найти большее количество медицинских работников", - пояснил главный санитарный врач.

Отметим, что не только в медиках проблема - но и в доступе тяжелых больных к кислороду. В целом же вирус уже подбирается к 15 тысячам в сутки. Когда он достигнет показателя в критические 20 тысяч - вопрос открытый. И зависит он от количества тестов. Но судя по динамике - действительно где-то в середине декабря.

Правда, буквально сегодня Степанов вновь повысил планку для локдауна и заявил, что он будет введен уже при 30 тысячах заболевших в сутки.

Так будет новый локдаун или нет?

Ляшко еще раньше отмечал, что для Украины это самый нежелательный сценарий. "По расчетам Минфина и Минэкономики, его введение в Украине может привести к краху экономики", – заявлял главный санврач.

Другими словами, если слухи о новом локдауне правдивы - значит, власть осознанно идет на крах экономики?

Здесь есть два варианта объяснения.

1. Локдаун вводить не хотят, а большим им пугают. Именно нехватка денег в стране - пока главный аргумент против сценария нового тотального карантина. Особенно сейчас, когда из-за кризиса и отсутствия кредита МВФ в бюджете образовалась многомиллиардная дыра (детальнее об этом - в материале Что будет с траншем от МВФ и где Украина еще может взять денег).

Если будет введен полный локдаун, то это сразу же очень болезненно ударит по налоговым поступления. И даже если власти не будет никак помогать закрывшимся предприятиям и уволенным работникам, то бюджет рухнет из-за провала по сбору налогов (сфера услуг просто не будет их платить). Поэтому без внешней подпитки вводить тотальный карантин, мягко говоря, очень рискованно.

И по этой логике можно предположить, что супер-карантина будут по максимуму избегать (по крайней мере до тех пор, пока не будет ясности с кредитом МВФ). А слухи, запускаемые властями, призваны напугать население и остановить протесты по поводу локдауна выходного дня.

На это, кстати, есть достаточно "толстый" намек в цитированных выше словах Кирилла Тимошенко. Да и Шмыгаль, говоря о супер-карантине, адресовался к мэрам-бунтовщикам.

Власть очень обеспокоена тем, что многие мэры не подчинились карантину выходного дня. И очевидно, что более строгий локдаун они скорее всего тоже не будут соблюдать. Что еще сильнее ударит по авторитету Банковой и правительства.

В этом смысле резона наступать на те же грабли особого нет. Поэтому, не исключено, власть пугает более строгим локдауном, чтобы соблюдали нынешний.

Еще один аргумент в пользу "имитационной" версии по поводу разговоров о локдауне - постоянное поднятие планки, при котором он будет введен. Когда-то говорили о 10-15 тысячах. Потом о 20 тысячах. А сегодня, как писалось выше, Степанов уже говорит о 30 тысячах в день.

2. Локдаун действительно планируют вводить. "Страна" уже рассказывала о ситуации в больницах, где через полгода пандемии по-прежнему не хватает самого необходимого. Поэтому дальнейший рост заболеваемости может объективно вызвать коллапс медицинской системы.

И здесь уже приходится выбирать - остановить медицину или экономику.

Другой вопрос, что в экономике коллапс, как уже говорилось, может наступить и без локдауна. И, если карантин ввести, будет повод хотя бы как-то объяснить населению, почему валится гривна - "ради спасения жизней людей".

Да и карантин, судя по всему, планируют пока всего на две недели, что по идее меньше ударит по экономике, чем трехмесячный локдаун весной.

Правда, пока опять же нет ответа на вопрос, как власти заставят всех его придерживаться. Поскольку без этого особого эффекта от локдауна не будет.