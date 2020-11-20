Мужчина, захвативший заложников в здании в Тбилиси, задержан. На место событий, разворачивающихся на проспекте Церетели мобилизовали вся полицию грузинской столицы.



Об этом сообщает со ссылкой на главу департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе ТАСС.

"Специальные мероприятия завершены успешно. В результате переговоров и оперативных мероприятий, которые длились несколько часов, все заложники освобождены, а вооруженный человек задержан", - сказал он.



Так, злоумышленник требовал сокращения банковских процентов и снижения цен на лекарства.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о пяти вооруженных захватчиках, которые взяли в заложники девять человек. Кроме того, есть информация, что двоих из них уже отпустили.



Ранее "Страна" сообщала, что в конце октября преступники захватили заложников в банке Грузии. Они требовали полмиллиона долларов.



Также напомним, что террорист захватил банк в Зугдиди. Власти уверяют, что состояние заложников в норме и ни у кого нет ранений.