Многие украинские торгово-развлекательные центры (ТРЦ) переносят сроки проведение "черной пятницы" с выходных на будние дни, 23-27 ноября, из-за карантинных ограничений, которые действуют в субботу и воскресенье. Некоторые ТРЦ сократят срок проведение акции до одного дня.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова директоров торговых центров Киева.

"В связи с введением карантина выходного дня торговым центрам пришлось быстро реагировать и менять стратегию проведения "черной пятницы", которую в этом году планировали проводить у нас три дня – в пятницу, субботу, воскресенье", – сообщила PR-директор киевского ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

То есть, "черная пятница" будет проводится в ТРЦ Gulliver с 23 по 27 ноября. А в будние дни продлено время работы центра на один час – до 23:00, возможно время работы в дни акции продлят еще.

Кроме того, согласно сообщениям на официальных страницах в социальных сетях, столичные ТРЦ "Проспект" и "РайON" также изменили традиционные сроки проведения "черной пятницы" – скидки стартовали в объектах с 17 ноября. Время работы ТРЦ также было продлено на один час.

"Черная пятница" в ТЦ "Эпицентр" и в интернет-магазине начнется 23 ноября, закончится только 30 ноября, - сообщается на сайте компании.

Отмечается, что ряд торговых центров не станут продлевать "черную пятницу" на будние дни. Например в ТРЦ Ocean Plaza планируют ограничить срок действия распродажи одним днем - 27 ноября. В тот же день проведут акцию ТРЦ Dream Town и ТРЦ Sky Mall, в последнем планируют работать "до последнего клиента".

В то же время, судя по сообщениям на сайтах ТРЦ, ритейлеры в ТРЦ Lavina Mall и Blockbuster Mall установили скидки к "черной пятнице" в период с 23 по 31 ноября.

В Киеве многие ТРЦ и магазины продлили график работы в будние дни. Причиной стало то, что из-за "карантина выходного дня" они не могут работать по субботам и воскресеньям.

Также мы писали, что "черная пятница" в этом году выпадает на 27 ноября и разбирались, каким образом на нее повлияют карантинные ограничения.