Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил, почему зараженный коронавирусом Владимир Зеленский, который вроде бы переносит болезнь не в тяжелой форме, отправился в вип-больницу "Феофания". По словам представителя Офиса, такое решение приняли врачи.

Об этом Тимошенко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Решение поместить его в больницу было принято врачами. Они лучше, чем кто бы то ни было оценивают ситуацию", - пояснил заместитель Андрея Ермака.

Затем он добавил: нельзя утверждать, что форма Covid-19 у Зеленского такая уж легкая.

"Я бы не сказал, что он болеет в какой-то суперлегкой форме", - сказал Тимошенко.

Он также отметил, что госпитализация президента не сказалась на графике работы Офиса.

"У нас все время продолжается работа в телефонном режиме. Везде установлены системы видеосвязи, в том числе спецсвязь проведена в "Феофании". Президент все время проводит различные совещания, в разных составах. Работа не останавливается. А президент, опять же - согласно решению врачей, находится в больнице под наблюдением", - сказал он.

Ранее "Страна" рассказывала и показывала, в каких условиях лечится глава государства.

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