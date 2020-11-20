В Офисе президента заявили, что еще рано говорить о "новогоднем локдауне", так как решение еще не принято окончательно.



Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", - говорит Тимошенко.



Ранее "Страна" сообщала, что мэр Ивано-Франковска заявил о подготовке Кабмином введения полного локдауна в Украине. По его словам, жесткая позиция правительства по соблюдению "карантина выходного дня" является подготовкой к введению полного локдауна в стране.



Также напомним, что у Украине в ближайшее время хотят ввести полный локдаун. "Страна" опубликовала полный список запланированных ограничений.