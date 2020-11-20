Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая ранее уехала в Германию, намерена оставаться в Берлине до тех пор, пока белорусский президент "не уйдет".

Об этом она рассказала в интервью изданию Spiegel. По ее словам, при сохранении нынешней ситуации в Беларуси президент Александр Лукашенко "победит" и останется у власти.

Алексиевич отметила, что белорусская оппозиция хочет "мирной передачи власти", однако Лукашенко уверен, что власть в стране принадлежит ему. При этом, по мнению Алексиевич, Беларусь, в противовес Соединенным Штатам, не является "большой, важной страной с сильными демократическими институтами".

Ранее Алексиевич предложила привлечь Путина к общению с белорусской оппозицией.

Также мы писали о том, что Светлану Алексиевич в Беларуси вызвали на допрос из-за создания совета оппозиции.