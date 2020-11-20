Юрий Бойко стал и.о. главы Минэнерго. Фото: пресс-служба ГП "Энергорынок"

В пятницу, 20 ноября, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил Ольгу Буславец с поста и.о. главы Минэнерго и назначил на ее место Юрия Бойко.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два постановления относительно таких кадровых решений: о признании недействительным распоряжения Кабмина от 3 июня 2020 года о временном возложении обязанностей министра энергетики на Буславец О.А и о временном возложении обязанностей министра энергетики на Бойка Юрия Николаевича, заместителя министра энергетики", – написал Мокан.

Отметим, что Юрий Бойко с октября 2014 до мая 2020-го был заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок". После этого занимал пост заместителя главы Минэнерго.

Кабмин сменил и.о. главы Минэнерго. Скриншот фейсбук-поста Мокана

Напомним, Ольга Буславец назначили и.о. главы Минэнерго 16 апреля. До этого она занимала пост директора департамента энергетических рынков Минэкоэнерго. Она считается человеком, близким к Ринату Ахметову.

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