В пятницу, 20 ноября, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил Ольгу Буславец с поста и.о. главы Минэнерго и назначил на ее место Юрия Бойко.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два постановления относительно таких кадровых решений: о признании недействительным распоряжения Кабмина от 3 июня 2020 года о временном возложении обязанностей министра энергетики на Буславец О.А и о временном возложении обязанностей министра энергетики на Бойка Юрия Николаевича, заместителя министра энергетики", – написал Мокан.

Отметим, что Юрий Бойко с октября 2014 до мая 2020-го был заместителем директора по экономике и финансам ГП "Энергорынок". После этого занимал пост заместителя главы Минэнерго.

Напомним, Ольга Буславец назначили и.о. главы Минэнерго 16 апреля. До этого она занимала пост директора департамента энергетических рынков Минэкоэнерго. Она считается человеком, близким к Ринату Ахметову.

Также мы писали, что до Буславец, с марта по апрель, обязанности министра энергетики исполнял Виталий Шубин.