В пятницу, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Глава государства в ходе беседы попросил об экспертной помощи в решении кризиса, вызванного решением КС по антикоррупционной реформе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Букиккио, решение конституционного кризиса требует быстрых действий и должно базироваться на верховенстве права. Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрушено доверие общества к конституционному судопроизводству.

"Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса", - сказал Зеленский.

Также президент Украины обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны также обсудили потребность наработки законопроектов по восстановлению наказание за представление недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ. Кроме того, речь шла о судебной реформе.

Зеленский и Букиккио договорились, что все наработки Комиссии по вопросам правовой реформы должны получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO.

Напомним, предыдущий разговор Зеленского и Букиккио состоялся 3 ноября. Тогда они также обсуждали ситуацию вокруг признания незаконными положений антикоррупционного законодательства Конституционным судом. Зеленский пообещал главе Венецианской комиссии решить проблему с КС в соответствии с Конституцией.

Также мы писали о том, что перед этим Венецианская комиссия выступила против нарушения Конституции при решении проблемы с Конституционным судом Украины. Заявление было сделано в связи с инициативой главы государства, касающейся роспуска всего состава КС.