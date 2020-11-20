В пятницу, 20 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Во время встречи он, вместе с главным санврачом страны Виктором Ляшко, призвал представителей церкви объединить усилия в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины на официальном сайте.

Так, премьер подчеркнул, что украинское правительство стремится быть партнером для всех религиозных организаций и подчеркнул важность объединения усилий в борьбе с распространением коронавируса в период зимних праздников, когда люди могут устраивать массовые собрания.

"Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение и пр. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний", - сказал Шмыгаль.

А Виктор Ляшко со своей стороны отметил, что "карантин выходного дня" предусмотрен для того, чтобы уменьшить мобильность население, что, в свою очередь, должно снизить процент инфицирования и изменить темпы прироста зараженных коронавирусом. И добавил, что в Минздраве готовы вновь рассмотреть норму об ограничении количества людей в храмах на квадратный метр площади здания.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.

Ранее мы рассказывали, как должны работать храмы во время действия ограничений "карантина выходного дня". Церкви должны соблюдать все правила, которые касаются массовых мероприятий.

Также сообщалось, что премьер-министр пообещал мэрам городов, что эффект карантина выходного дня они увидят через 3 недели.