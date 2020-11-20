В пятницу, 20 ноября, на телеканале СТБ наступил экватор проекта "Холостячка", когда героиня реалити, украинская актриса Ксения Мишина предложила оставшимся шести участникам провести неделю в походе.

Таким образом звезда телепроекта определила мужчин, способных проявить себя вне зоны комфорта: это Александр Эллерт, Алексей Тригубенко, Евгений Ковтуненко, Андрей Рыбак, Игорь Бабко и Андрей Шатырко. Никто этот выпуск не покинул.

По словам Мишиной, вдали от цивилизации люди проверяются. "Я хочу посмотреть, кто и как будет себя вести. Как участники будут выживать в таких условиях и разграничивать внимание между своим комфортом и женщиной, которая им нравится", – поделилась своими ожиданиями Ксения.

В целом пятый выпуск получился интересным. Мужчины вместе собирали походные рюкзаки, сплавлялись к месту сбора на каяках, ловили рыбу и готовили на костре. Каждый проявлял даме знаки внимания: Алексей Тригубенко перенес Ксению через брод на руках, Андрей Рыбак помог ей нести рюкзак, а Андрей Шатырко установил палатку.

Холостячке предстояло жить вместе с мужчинами на острове, находясь с ними в равных условиях. Но присутствие Ксюши в лагере создало серьезное напряжение между соперниками. Успехи одних участников вызывали ревность и негодование у других.

Так, с Евгением Ковтуненко Холостячка погрузилась в глубокую медитацию на сапах посреди озера. Кстати, именно Радоновое озеро Мигии Николаевской области принято называть украинской Швейцарией за здешние пейзажи.

Свидание с Лешей Тригубенко помогло Мишиной исполнить одно из ее заветных желаний и преодолеть земное притяжение - пара отправилась в небольшое путешествие на воздушном шаре. Для этого участник осмелился устроить настоящий пожар на острове, и вместе с Ксюшей потушить огонь.

Александр Эллерт смастерил для Ксюши качели, а Игорь Бабко устроил для нее лаундж-зону, повесив гамаки на деревьях.

В этом выпуске произошло, пожалуй, самое романтичное свидание на проекте. Александр Эллерт привез Мишину в украинскую пустыню - Олешковские пески, чтобы прокатиться на квадроциклах. Вечером пара любовалась звездами, танцевала, обнималась и провела ночь в палатке.

Для Андрея Рыбака испытания на острове стали непосильной задачей - мужчина изначально ругался матом из-за укусов насекомых и испытываемых неудобств, а после и вовсе расплакался, когда понял то, что ему нужно сделать важный выбор - остаться в дружеских отношениях с Эллертом или бороться за Мишину, рискнув дружбой.

В пост-шоу "Как выйти замуж" участников пригласили, чтобы вместе со специалистами проанализировать наиболее частые ошибки в построении отношений, которые мужчины допускали во время съемок проекта "Холостячка".

Напомним, изначально в проекте "Холостячка" участвовало 16 человек. Четверо мужчин ушли после первой серии: Андрей Кушков, Павел Ковчег, Дмитрий Адамов и Дмитрий Задворский. Второй выпуск покинул фотограф Владимир Оксамытный.

9 ноября проект покинули Артем Шепель, Константин Скрипачук и Сергей Кириенко.

И неделю назад, 13 ноября, ушел Илья Рыбальченко и со скандалом вылетел Назар Дзивульский.