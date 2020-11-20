Экс-глава Института нацпамяти и нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович обвинил бывшего руководителя расследования по делам Майдана в Гепрокуратуре Сергея Горбатюка в срыве строительства Мемориала Небесной сотни.



Об этом Вятрович написал на своей странице в Фейсбук.



По его словам в 2019 году были выделены средства, которые можно было начать использовать, запустив строительство. В мае начались работы, чтобы мемориал открылся ко Дню Независимости.

Однако "господин Горбатюк (Сергей Горбатюк, следователь по делу Майдана - Ред.) инициировал арест участка решением суда. Его позицию поддержала группа активистов, объявили строительство памятника попыткой сорвать следствие и скрыть убийц майдановцев", - написал Вятрович.

"Затем сменилась власть страны, руководство УИНП, освободили Горбатюка, беркутовцев отдали России. Неизменным осталось только решение суда, которым запрещены любые работы на Аллее. В результате мы получили то, о чем предупреждали: ни результатов следствия, ни Мемориала", - продолжил он.

Вятрович пишет, что силовики провели обыски в Музее Революции достоинства в рамках дела о том, что до сих пор не начато строительство Мемориала, хотя деньги на него уже потрачены.

Вятрович считает, что уже не просто продолжается блокировка строительства Мемориала, но очевидна попытка скомпрометировать его идею, обвиняя причастных то в неиспользовании средств, то в злоупотреблении ими.

"И даже больше - компрометирующих сам Майдан. Неслучайно вчерашняя новость об обысках дополнилась новостью, что ГБР расследует "государственный переворот" 2014 года", - отметил автор поста.

В тоже время, источники "Страны" в органах следствия говорят, что арест земельного участка, о котором говорит Вятрович, был произведен по решению суда 20 июня 2019 года, хотя деньги были выделены задолго до того (в январе 2019 года), но реально работа не велась и до ареста.

Ранее "Страна" сообщала, как выглядит стройка Мемориала Небесной сотни, на которой исчезло 100 млн. Руководству строительства инкриминируют миллионные хищения.



Также напомним, что никто не увидел зраду в воровстве 100 миллионов Мемориала Небесной сотни. Хотя он еще и строиться не начинал.