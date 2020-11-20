Снижение цен на лекарства и банковских процентов. Захватчик заложников в Тбилиси озвучил требования
Мужчина, который в пятницу, 20 ноября, захватил заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси, озвучил свои требования.
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".
Так, злоумышленник требует сокращения банковских процентов и снижения цен на лекарства.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о пяти вооруженных захватчиках, которые взяли в заложники девять человек. Кроме того, есть информация, что двоих из них уже отпустили. Впрочем, официального подтверждения этих фактов по-прежнему нет.
Напомним, в конце октября в Грузии преступники ворвались в банк и захватили заложников. Они требовали полмиллиона долларов.
Также мы писали, что тогда налет на банк в Зугдиди закончился благополучно для всех заложников.