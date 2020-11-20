Мужчина, который в пятницу, 20 ноября, захватил заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси, озвучил свои требования.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, злоумышленник требует сокращения банковских процентов и снижения цен на лекарства.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о пяти вооруженных захватчиках, которые взяли в заложники девять человек. Кроме того, есть информация, что двоих из них уже отпустили. Впрочем, официального подтверждения этих фактов по-прежнему нет.

Напомним, в конце октября в Грузии преступники ворвались в банк и захватили заложников. Они требовали полмиллиона долларов.

Также мы писали, что тогда налет на банк в Зугдиди закончился благополучно для всех заложников.