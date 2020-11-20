Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свою позицию по отношению к бело-красно-белому флагу, который использует оппозиция.

Об этом сообщает Telegram-канал ATN_NEWS, связанный с Белтелерадиокомпанией.

По его словам, белорусы еще во время референдума 1995 года определились с государственной символикой.

"Какие ко мне вопросы? Лукашенко портретов под БЧБ-флагами не было, а фашистов и Гитлера — были. И мы показываем это. Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво", - пообещал президент.

Бело-красно-белый флаг (бел-чырвона-белы сьцяг, БЧБ) стал символом протестов в Беларуси. Массовые акции продолжаются в стране уже четвертый месяц. Протестующие выступают против насилия со стороны силовиков и официальных результатов президентских выборов.

В 1991-1995 года бело-красно-белое знамя было государственным флагом Беларуси. На референдуме 1995-го большинство жителей проголосовало за то, чтобы заменить его на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР. Лукашенко, принимавший в 1994-м президентскую присягу под бело-красно-белым флагом, считает, что знамя связано с нацистами.

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