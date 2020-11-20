Российского музыканта Максима Фадеева, которому в мае запретили въезд в Украину, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.



Об этом сообщает пресс-служба Министерство культуры и информационной политики Украины.



Так, это произошло по представлению СБУ в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии".



"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом Минкультуры от 19 ноября №2319 российский музыкант был включен в перечень", - говорится в сообщении.



Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена.



Ранее "Страна" сообщала, что глава Минкульта Ткаченко анонсировал введение обязательного страхования для журналистов. Министр добавил, что в ближайшие дни состоится встреча, на которой будут разрабатывать решения о безопасности журналистов.



Также напомним, что российскому актеру Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного полуострова Крым.