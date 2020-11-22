Один из главных вопросов относительно эпидемии коронавируса - нужно ли применять антибиотики.

Многие люди, которые занимаются самолечением, делают упор именно на них. В то время как многие врачи категорически не рекомендуют их употреблять.

Кроме того, опрошенные "Страной" украинцы, которые переболели ковидом, отмечают, что некоторые врачи, без анализов назначают пациентам в порядке самолечения сильнодействующие антибиотики. Потом пациентам приходится лечиться уже не от коронавируса, а от последствий бесконтрольного приема препаратов.

"Страна" задала врачам вопрос - нужно ли пить антибиотики при коронавирусе. Если коротко, это следует делать только в одном случае - если к вирусной инфекции присоединились бактериальные осложнения (что определяется анализом крови). В других случаях антибиотики принимать не нужно. Но главное "железное правило" - антибиотики можно принимать только по предписанию врача.



Дмитрий Квит, главный врач Коммунальной городской клинической больницы города Львов, уверен, что антибиотики можно пить только по предписанию врача.

“Антибиотики влияют на печень, поджелудочную железу, почки. Также к ним вырабатывается устойчивость: если пить все подряд, то потом и эффективности от них будет меньше. А еще при бесконтрольном приеме антибиотиков могут сформироваться суперинфекции", - предупреждает медик.

Доктор уточняет, что "суперинфекции" - это инфекции, чрезвычайно устойчивые к антибиотикам любого поколения, которые протекают тяжело, с осложнениями.

Врач также не рекомендует пить антибиотики сразу после того, как у вас выявил коронавирус.

"Нужно их подключать позже, если длительное время держится температура", - убежден Дмитрий Квит.

Он это связывает с тем, что нет единой схемы лечения коронавирусной инфекции. Схему подбирают индивидуально, в зависимости от течения болезни, хронических заболеваний и других особенностей организма пациента.

"Да, есть общие рекомендации, известные названия препаратов, но всегда нужно помнить, что методы лечения нужно обсудить со своим врачом", - напоминает доктор.



Андрей Александрин, врач-вирусолог и глава организации "Инфекционный контроль в Украине", советует не принимать антибиотики без назначения врача, основанных на анализах крови.

“Это неэффективный способ, вы просто выбрасываете деньги на ветер. Ни в коем случае, если заболели, не пейте самостоятельно антибиотики. Я хочу напомнить, что антибиотики против вирусных заболеваний не помогают. Антибиотики помогают только против бактериальных заболеваний, и их нужно принимать только по назначению врачей. Прием антибиотиков на ранней фазе коронавируса, то есть первые 5-6 дней, не просто нецелесообразен, а опасен и вреден”, – уверен врач.

Инна Бабенко, первый заместитель медицинского директора клиники "Обериг", заслуженный врач Украины, призывает украинцев воздержаться от приема антибиотиков при коронавирусе.



"Хочется еще раз пояснить нашим пациентам, что коронавирусная болезнь вызывается вирусом, что приводит к изменению легких к которым приводит этот вирус. Это не та пневмония, которую можно лечить антибиотиками", – уверена врач.

Она также отмечает, что при коронавирусном поражении легких применение антибиотиков не только бесполезно, но и вредно.

"Антибиотик должен назначать исключительно врач в тех случаях, когда к вирусной инфекции присоединились бактериальные осложнения. Понять, есть осложнения или нет, можно лишь на основании лабораторных анализов крови. Поэтому, пожалуйста, не начинайте самостоятельно принимать антибиотики после получения положительного теста на короновирус. Или после обнаружения на компьютерной томографии поражения легких", - призывает Инна Бабенко.