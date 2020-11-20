Разведка т.н. "Донецкой народной республики" сообщила, что в район конфликта на Донбассе прибыла диверсионная группа некоего вооруженного формирования "Медведи" из состава "Правого сектора". Причем связаны они якобы с партией Порошенко.

Об этом пишут на сайте "ДНР" со ссылкой на слова официального представителя "Управления народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина.

"Нашей разведкой вскрыты планы представителей партии Порошенко "Европейская солидарность" по дестабилизации обстановки в Донбассе путем осуществления ряда провокаций на Мариупольском направлении", - рассказал Басурин.

По его словам, диверсанты якобы прибыли в район населенного пункта Лебединское и вооружены снайперскими винтовками Barrett и патронами Lapua Magnum. В

составе группы десять человек, которые, в числе прочего, обучены боевому применению минометов разного калибра.

Напомним, 13 ноября Украина и Россия провели встречу в рамках Нормандской четверки.

Общались советники президентов - со стороны Киева Андрей Ермак, со стороны Москвы Дмитрий Козак. Кроме того, присутствовали представители Берлина и Парижа.

"Страна" узнала некоторые тем этой оживленной дискуссии.

Также мы писали, что в ДНР заявили о невозможности обмена пленными без реализации Минских соглашений.