В субботу и воскресенье, 21-22 ноября в большинстве областей Украины ожидается морозная погода. На Западе и Севере может быть сильный ветер.



Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.



В ближайшие выходные днем ожидается 0...+5 градусов, в Восточной области страны до -2 градусов. В ночное время суток +3...-6 градусов.



"Дороги будут скользкими, потому что если не осадки, то туман или же просто от сырости схватит дорогу и тротуар низкой температурой, особенно ночью, утром и вечером," - отмечает Диденко.



Осадки ближайшей ночью ожидаются на севере и в центре. Днем же они будут на востоке и северо-востоке. Так, пройдет дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.



В Киеве 21-22 ноября существенные осадки маловероятны. В воскресенье усилится ветер. Ночная столичная температура ближайших выходных +1...-1, в дневные часы предполагается +2...+3 градуса.



"Завтра украинцы отмечают День Достоинства и Свободы. Без этих ценностей жизнь не может быть настоящей ни у одного человека, ни у целой нации", - добавила Диденко.







Ранее "Страна" сообщала, что опубликована карта погоды Украины на 20 ноября. Синоптики предупреждают о гололедице, которая образуется местами на дорогах страны.



Также напомним, что ноябрь с первых дней накроет Украину мокрым снегом и заморозками. По данным синоптиков, ночью и утром местами будет туман. Ветер преимущественно северо-западный, умеренный.