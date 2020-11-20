В ассоциации звероводов Украины рассказали, почему украинские норки не повторят судьбу своих сородичей из Швеции, Дании и Голландии.

Как рассказали "Стране" в пресс-службе ассоциации, в Украине больных норок нет, а доступ к ним имеет лишь ограниченное количество людей, которые регулярно проходят тестирование.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что три норковые хозяйства в Ирландии вслед за шведскими коллегами заявили, что их питомцев придется забить, чтобы остановить вероятное распространение мутировавшей формы коронавируса.

"Пока все нормально. У нас такой ситуации, как в Дании (там умертвили 17 миллионов животных), Швеции и Голландии не случится, потому что на любой ферме норки находятся на карантине. То есть, с ними контактирует ограниченное количество людей, а сейчас еще меньше из-за пандемии коронавируса. Людей постоянно тестируют, проверяют состояние здоровья, температурный скрининг, они полностью переодеваются, поэтому вряд ли есть возможность заразить норок", - заявили в пресс-службе.

Напомним, что и на норковых фермах в Швеции нашли коронавирус.

Также мы писали, что мутировавший в норках коронавирус может спровоцировать новую пандемию.